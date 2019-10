Domenica 6 ottobre 2019, organizzata dalla “Team Marathon”, si svolgeranno le manifestazioni podistiche: “T-FAST 30K – La 30 Km. della Città di Torino”.

T-Fast 30K

Domenica 6 ottobre 2019, organizzata dalla “Team Marathon”, si svolgeranno le manifestazioni podistiche: “T-FAST 30K – La 30 Km. della Città di Torino”, corsa non competitiva, con partenza alle ore 9.20 nei pressi della Stazione Fermi di Collegno e con arrivo previsto per le ore 13.30 a Torino in piazza Castello “T-FAST 21K – Mezza maratona della Città di Torino”, corsa competitiva, con partenza da Rivoli corso Francia 24 alle ore 9.45 e con arrivo previsto per le ore 12.45 in piazza Castello“T-FAST Pink 8Km per #sostienicandiolo, con partenza dal parco della Pellerina (nei pressi di corso Appio Claudio 106) alle ore 10.45 e arrivo in piazza Castello Maggiori e complete informazioni qui: https://www.teamarathon.it/.

Percorso a Torino

Percorso a Torino per le gare: corso Francia (semicarreggiata lato est), corso Marche (semicarreggiataest), corso Sacco e Vanzetti (semicarreggiata est), corso Regina Margherita(semicarreggiata sud sulle due corsie lato sud), proseguimento su corso ReginaMargherita dopo l’immissione da via P. Cossa (carreggiata laterale sud),ingresso al parco della Pellerina all’altezza del civico 371/10, uscita sucorso Appio Claudio, corso Lecce (carreggiata laterale ovest), piazza Rivoli(emiciclo nord) nel tratto compreso fra i corsi Lecce e Francia senso oppostodi marcia, corso Francia (semicarreggiata sud), piazza Bernini (emiciclo sudest senso di marcia), corso Francia (semicarreggiata sud), piazza Statuto(emiciclo sud-est) nel tratto compreso fra i corsi Francia e Principe Eugenio,corso Principe Eugenio (semicarreggiata sud), Rondò della Forca (emiciclo sud),corso Regina Margherita (carreggiata laterale sud), piazza della Repubblica(emiciclo sud), via Porta Palatina, piazza Cesare Augusto, via della Basilica,piazza San Giovanni, via XX Settembre, (contromano), via P. Micca(semicarreggiata nord), piazza Solferino ( lato ovest, sede del passaggiotrasporto pubblico GTT )inversione di marcia, piazza Solferino lato est, viaPietro Micca – semicarreggiata sud; via Bertola (contromano), via XX Settembre,via Pietro Micca; arrivo in piazza Castello.Le corse si svolgeranno tra le ore 9 circa e le ore 13.45 circa.Il corso Francia sarà, quindi, non percorribile (comprese le uscite tangenziale sul corso) dalle 9 alle 12.50 circa (il tratto di corso Francia da corso Marche verso l’esterno città sarà percorribile dalle 11.40 circa in poi). L’area centrale della città sarà interessata dagli eventi dalle 10.30 alle 13.45 circa e riguarderà la zona piazza Statuto, corso Principe Eugenio, RondòForca, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, piazza Cesare Auguro,piazza san Giovanni, piazza Solferino, via Pietro Micca e piazza Castello.