Tanti Auguri Nonni: per la loro festa facciamo loro insieme una sorpresa originale e indimenticabile!

Tanti auguri nonni

La festa dei nonni si avvicina e anche noi de La Nuova Periferia abbiamo pensato di fare loro una grande sorpresa. Attraverso il portale www.tantiaugurinonni.it si potranno inviare foto e dedica ai nonni: saranno pubblicate sulle due edizioni del nostro settimanale La Nuova Periferia di Chivasso e La Nuova Periferia di Settimo in occasione delle uscite del 2 ottobre (La Nuova Periferia Settimo) e 3 ottobre (La Nuova Periferia Chivasso).

Una sorpresa indimenticabile

Trasformiamo la festa dei nonni in una sorpresa indimenticabile! Basta mandare una foto insieme a loro, scrivere la dedica e verrà pubblicata su La Nuova Periferia di Chivasso e La Nuova Periferia di Settimo Torinese. In più realizzeremo una prima pagina personalizzata, dedicata a loro!

Dopo il grande successo di “Tanti Auguri Mamma” e “Tanti Auguri Papà”, abbiamo deciso di festeggiare insieme ai nostri lettori anche i nonni. Per attestare la grande stima e il rispetto per queste figure indispensabili. Proprio in occasione della loro festa lanciamo questa nuova iniziativa.

Ancora pochi giorni a disposizione

Mancano pochi giorni alla chiusura dell’iniziativa e quindi, per inviare le fotografie e le dediche bisogna affrettarsi. Non perdete l’occasione di fare un regalo speciale ai vostri nonni!