“Tanti Auguri Papà”: restano pochi giorni per visitare www.tantiauguripapa.it e fare ai papà un regalo speciale, anzi due. Anche quest’anno il nostro giornale festeggia insieme ai lettori la ricorrenza del 19 marzo. Pubblicheremo sui nostri giornali le vostre foto, con papà e figli ritratti insieme e con affettuose e simpatiche dediche di auguri.

Tanti Auguri Papà

E una sorpresa attende i festeggiati: l’originale regalo per i papà questa volta sarà un calendario da muro personalizzato con la foto inviata, così da ricordarsi ogni giorno dell’anno un rapporto così speciale.

Non perdete altro tempo, basta collegarsi a www.tantiauguripapa.it e partecipare all’iniziativa. Effettuata la registrazioni si potrà caricare una foto con dedica al proprio papà. Poi gli auguri verranno pubblicati sul vostro giornale. Per scoprire quanto tempo avete ancora e quando li potrete vedere pubblicati cliccate qui.

Tutti, riceveranno il 19 marzo all’indirizzo di posta elettronica l’originale calendario personalizzato!

Serve l’aiuto delle mamme

Chiediamo alle mamme di darci una mano per la buona riuscita della sorpresa, aiutando i figli a scattare o scegliere la foto e scrivere il messaggio di auguri. L’iniziativa del nostro gruppo editoriale rientra negli obiettivi del nostro lavoro: raccontare il territorio e valorizzare i suoi abitanti. Così cerchiamo di creare occasioni originali per far sapere quanto bene vogliamo ai nostri lettori e in questa occasione ai papà.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!