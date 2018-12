Tanti eventi in città: ecco tutti gli appuntamenti di Natale. Svelate le prime manifestazioni che animeranno il periodo natalizio a Gassino.

Tanti eventi in città

Sebbene alcune manifestazioni hanno trovato ostacoli nella loro organizzazione, sono in programma molti eventi e rivolti a grandi e piccini per portare a Gassino la magia del Natale. Ad annunciare il ricco calendario, la Proloco guidata da Guido Savio.

In calendario

Nel weekend di sabato 15 e domenica 16 dicembre sono previsti i primi eventi, in occasione della IV Mostra dei “Babi” di Natale e dei Presepi itineranti. Sabato 15 dicembre, dalle 12 alle 15, in corso Italia sarà distribuita la polenta, con la possibilità di mangiarla in loco o d’asporto. Domenica 16, dalle 10, la mostra mercato dei “Babi” di Natale animerà la via principale, corso Italia, e sotto i portici del centro, l’esposizione artistica di pittura. Nel pomeriggio di domenica, inoltre, presso Asilo San Giuseppe, il presepe vivente dei bambini e la possibilità per i più piccoli di consegnare la propria letterina direttamente a Babbo Natale. Infine, a conclusione della giornata, apericena e brindisi finale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet della Proloco o la pagina Facebook.

La mostra itinerante dei presepi

In programma, come di consueto, anche la Mostra itinerante dei presepi, dal 15 dicembre al 15 gennaio. Una rassegna delle migliori “opere”, aperta a tutti i cittadini che abbiano voglia di mettersi in gioco e di dare dimostrazione della propria creatività. Tradizionale o innovativo, vale tutto, purché siano utilizzati materiale di recupero o riciclati. L’esposizione sarà lungo le vie principali del paese, o sui balconi del centro, o ancora nei cortili interni delle abitazioni. Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 dicembre, al termine del periodo sarà decretato il presepe più originale.