Entro il devono essere presentate le richieste di riduzione sulla Tassa Rifiuti (TARI) 2019, relativa alla raccolta punti “Mr. Pack”.

Tassa rifiuti 2019, la riduzione per Mr. Pack

Torna anche per quest’anno la possibilità di presentare una richiesta di riduzione sulla Tassa rifiuti (TARI) grazie ai punti accumulati con il conferimento degli imballaggi in plastica presso i punti “Mr. Pack” istallati sul territorio di Settimo Torinese. Si tratta di una riduzione calcolata in 15 euro ogni 3000 punti “FADA” accumulati nel corso dell’anno con la consegna delle bottiglie e dei contenitori di plastica nei punti distribuiti in città.

Come ottenere la riduzione

Per ottenere la riduzione è necessario presentare apposita domanda all’Ufficio Tributi del Comune di Settimo Torinese utilizzando il modulo reperibile sul sito internet istituzionale (www.comune.settimo-torinese.to.it , percorso: Tasse e Tributi – IUC – Componente TARI – Modulistica TARI – TARI Richiesta riduzione), allegando copia del documento di identità del richiedente. Lo sportello dell’Ufficio Tributi è a disposizione per la verifica del saldo punti accumulati per ogni codice fiscale del nucleo familiare e lo “scarico” dei punti da utilizzare per la riduzione sulla Tari 2019.

Come funziona lo sconto

“La riduzione Tari verrà applicata nell’avviso di pagamento relativo all’anno 2019, sempre che non risulti una cessazione/variazione del dovuto Tari che comporti una cifra inferiore alla riduzione ottenuta. In tale ultimo caso, non viene riconosciuto alcun rimborso”, spiega il Comune di Settimo in una nota apposita.

Il premio “riciclone”

Ed è anche previsto che ci sia un cittadino che verrà esentato dal pagamento della TARI. Si tratta di quello che si aggiudicherà il “Premio Riciclone”.

“Al fine di incentivare la raccolta in oggetto, ad un solo contribuente che ha accumulato il maggior numero di punti (situazione verificata dall’ufficio alla data del 31 dicembre 2018), il Comune riconosce l’esenzione della Tari per l’anno 2019”.

Quando presentare la domanda

Per presentare la domanda di riduzione TARI 2019 c’è tempo fino al 31 dicembre 2018. Entro tale data dovranno essere presentate le richieste di riduzione sulla Tassa Rifiuti (TARI) 2019, relativa alla raccolta punti “Mr. Pack” presso lo sportello Tributi del Comune di Settimo.