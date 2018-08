Topi in centro città a San Mauro Torinese. In un caldo lunedì di agosto, ecco cosa succedere a passeggiare per le vie principali.

Topi in centro città

Se fossimo in una strada di campagna tutto potrebbe sembrare normale. Non ci si può stupire, infatti, della presenza di roditori lungo le strade bianche. Ma se questo succede in centro, certamente non piace. Questo è ciò che accade a San Mauro Torinese.

Il caso

Questa mattina, lunedì 20 agosto, infatti, alcuni topi sono stati avvistati nel centro della città. Una situazione che ha creato non poco subbuglio tra coloro che in quel momento stavano passeggiando.

Non è la prima volta

San Mauro non è nuova a questi avvistamenti. Mai però così in centro. Infatti, il video mostra il passaggio che conduce alla piazza centrale, piazza Europa.

