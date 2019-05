Ancora una volta Torino Outlet Village si schiera dalla parte della ricerca e della solidarietà mettendo a disposizione i propri spazi e la propria expertiese nell’accoglienza durante l’evento sportivo non competitivo MaraToma – 14° Strasettimo, in programma domenica 12 maggio.

Torino Outlet Village corre con la ricerca

Ancora una volta Torino Outlet Village si schiera dalla parte della ricerca e della solidarietà mettendo a disposizione i propri spazi e la propria expertiese nell’accoglienza durante l’evento sportivo non competitivo MaraToma – 14° Strasettimo, in programma domenica 12 maggio.

La Strasettimo

La Strasettimo, manifestazione motivo d’orgoglio per la cittadina di Settimo Torinese, nacque nella primavera del 2006 come corsa competitiva. Negli anni a seguire, la società organizzatrice e promotrice dell’evento, decise di trasformarla in corsa non competitiva e passeggiata ludico-motoria. Iniziò così una collaborazione con il mondo Associativo del territorio che ha portato, nelle edizioni successive, a raggiungere risultati molto importanti dal punto di vista della partecipazione. Dal 2015, inoltre, la manifestazione si è ulteriormente modificata per consentire la partecipazione di persone diversamente abili. Durante tutte le edizioni, il ricavato derivante delle quote d’iscrizione della StraSettimo, è andato a finanziare progetti di solidarietà destinati ad Associazioni locali o al sostegno di progetti nazionali ed internazionali.

Le novità

Per l’edizione 2019, grazie a Torino Outlet Village, La Strasettimo si unisce alla gara non competitiva “Maratoma” una corsa non agonistica a carattere ricreativo-ludico-motorio, che ha visto la sua nascita a Bra in occasione di Cheese, la manifestazione internazionale dedicata al mondo lattierocaseario di qualità con presidio Slow Food. Fondatore e promotore della Maratoma, Fiorenzo Giolito, patron dell’omonima azienda casearia centenaria con sede a Bra. Giunta alla sua quarta edizione, la Maratoma il 12 maggio sbarca per la prima volta a Settimo Torinese regalando a tutti i partecipanti alla tanto attesa Strasettimo, una nuova e divertente veste. Quest’anno gli atleti, gli amatori, le famiglie e tutti coloro che vorranno partecipare alla 14°Strasettimo – Maratoma potranno scegliere tra diverse proposte in base alla propria preparazione fisica: gara non competitiva di 10 km, Fit Walking – Nordic Walking di 10 km, Dog Walking o se passeggiare per 4 km prendendo parte alla Passeggiata Ludicomotoria. Il percorso si snoderà tra le vie del centro storico ed all’interno dei parchi settimesi. Gli spazi suggestivi di Torino Outlet Village faranno da cornice alla partenza, all’arrivo e alle premiazioni dei corridori.

Le info

Presso l’Info Point di Torino Outlet Village sarà inoltre possibile iscriversi alla manifestazione nei giorni precedenti l’iniziativa:

• Sabato 4 e domenica 5 maggio dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19;

• Sabato 11 maggio dalle ore 11 alle ore 13;

• Domenica 12 maggio fino a 1 ora prima dell’inizio della gara;

Il ritrovo di atleti e amatori è previsto alle ore 8 di domenica 12 maggio presso Torino Outlet Village mentre la partenza è stata fissata alle ore 10 sempre da Torino Outlet Village. Per agevolare gli spostamenti di corridori, accompagnatori, etc, Torino Outlet Village metterà a disposizione un servizio gratuito di collegamento A/R per Torino Outlet Village, con navetta con partenza alle ore 7:45 da Piazza Campidoglio, Settimo Torinese. Il servizio è a prenotazione obbligatoria del posto contattando l’infopoint al numero 011 19234780. La manifestazione ha ovviamente mantenuto lo spirito benefico dell’evento che quest’anno vedrà come principale destinatario la Fondazione Veronesi che, attraverso il suo running team tutto rosa sarà presente alla StraSettimo per testimoniare come lo sport, la corsa può continuare a rendere vivo lo spirito di coloro passati attraverso la malattia. La scelta di veicolare la raccolta fondi alla Ricerca per il Cancro, vede poi l’istituzione del 1° memorial Patrizia Ferrero a cui verrà dedicata la premiazione del Pink is Good Running Team. Inoltre, a sostegno delle associazioni benefiche operanti sul territorio, l’iniziativa del 12 maggio supporterà anche il progetto JUST THE WOMAN I AM che promuove la ricerca universitaria sul cancro, con cui Torino Outlet Village si era già legato nello scorso marzo come sponsor dell’omonimo evento di sport, cultura, benessere e socialità organizzato dal sistema universitario torinese. Altra novità dell’anno, la scelta di collaborare con “MaraToma” consente di realizzare premi gastronomici di eccellenza. Gli atleti che taglieranno per primi il traguardo presso la suggestiva Piazza del Lusso di Torino Outlet Village vinceranno un premio succulento ed assolutamente originale

Premi e gadget

Il primo classificato nella categoria maschile e femminile riceverà un premio pari al proprio peso in formaggio Toma, il secondo classificato la metà del proprio peso in formaggio e il terzo classificato un terzo del proprio peso in formaggio. Tanti anche gli altri gadget, premi e coppe che verranno consegnati agli atleti più prestanti, grazie al supporto dei tanti sponsor della manifestazione. I premi gastronomici per i primi tre classificati e per i primi 1500 iscritti saranno gentilmente offerti allo storico Caseificio Rosso di Pollone, Biella. Il pacco gara con incredibili gadget potrà essere ritirato al termine della manifestazione presso Torino Outlet Village che metterà inoltre a disposizione, con altri marchi sponsor, un ricco buffet per rifocillare tutti i partecipanti. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Città di Settimo Torinese e del Consiglio Regionale del PIEMONTE. Alla premiazione saranno presenti il Sindaco della Città di Settimo Torinese, Fabrizio Puppo, e rappresentanti del Consiglio Regionale del Piemonte.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!