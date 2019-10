Torino Outlet Village sarà tra le prestigiose location ad ospitare un appuntamento dedicato alla kermesse VENDEMMIA – GRAPES IN TOWN che coinvolgerà il centro cittadino dal 12 al 20 ottobre, ma non solo.

Torino Outlet Village ospita Vendemmia – Grapes in town

Torino Outlet Village sarà tra le prestigiose location ad ospitare un appuntamento dedicato alla kermesse VENDEMMIA – GRAPES IN TOWN che coinvolgerà il centro cittadino dal 12 al 20 ottobre, ma non solo.

Per il secondo anno consecutivo il polo dello shopping alle porte del capoluogo piemontese metterà a disposizione i propri spazi e la propria expertise nell’accoglienza ed ospiterà l’iniziativa VENDEMMIA OFF.

Non solo shopping…

Famoso e riconosciuto non solo come tempio dello shopping a prezzi assolutamente imperdibili, Torino Outlet Village, inaugurato da poco più di due anni, si è affermato anche come luogo e promotore di cultura, tradizioni locali e sostenitore del proprio territorio.

Dall’ 11 al 13 ottobre l’iniziativa Vendemmia- Grapes in town sbarcherà a Torino Outlet Village nella sua versione OFF: tre giorni di tasting di eccellenze vinicole locali che unite allo shopping a prezzi imbattibili, permetteranno agli ospiti di Torino Outlet Village di vivere un’esperienza unica in una location esclusiva.

Dalle ore 16 alle ore 20 di venerdì e dalle ore 16 alle 21 durante il weekend gli appassionati potranno degustare 4 vini differenti, fiori all’occhiello della cantina Mèttola.

Ogni giorno all’interno dei selezionatissimi ristoranti del Village si potranno degustare i 4 vini selezionati per l’occasione. Ad accompagnare le degustazioni altrettanti piatti studiati ad hoc dagli chef per esaltare al meglio i sapori e i profumi dei vini per un’esplosione di sapori unica.

Ogni assaggio sarà guidato da un sommelier della cantina Mèttola che spiegherà agli ospiti le caratteristiche del vino degustato e gli abbinamenti migliori.

È consigliato prenotare la propria degustazione al costo di 10 Euro contattato l’infopoint del Village al numero 011 19234780.

Super sconti

Torino Outlet Village si conferma nuovamente un luogo di aggregazione a 360° che nonostante la sua natura commerciale riesce ad offrire tante attività diverse a un pubblico sempre più vasto. Inoltre, sabato 12 e domenica 13 ottobre, sarà possibile usufruire degli imperdibili sconti al 50% su articoli selezionati, nei negozi aderenti in occasione dell’Happy Weekend.

Chi decide di trascorrere del tempo a Torino Outlet Village può infatti contare su una selezione di firme del lusso a prezzi imbattibili; a questo si uniscono una grandissima attenzione verso la clientela e un’offerta di iniziative culturali, sportive, musicali, culinarie, etc assolutamente senza eguali.

