Le iniziative e proposte culturali legate alle tradizioni e usanze natalizie continuano a Torino Outlet Village. Dopo un weekend strepitoso durante il quale gli ospiti del Village sono stati coinvolti in attività ludico-creative da due eccellenze del territorio come la storica azienda Aurora Penne con Officina della Scrittura e il più recente progetto StudioFood33, saranno la musica e i canti natalizi ad invadere ed allietare le boulevard e le boutique del Village.

L’ensemble SoleVoci

Venerdì 14 dicembre, alle ore 16.30, l’ensemble SoleVoci sarà protagonista di un concerto gratuito dal sapore natalizio. La piazza centrale del Village addobbata a festa e lo scenografico albero di Natale faranno da cornice al concerto creando un’atmosfera suggestiva grazie anche ai giochi di luci che durante il periodo natalizio animano l’obelisco di Silvestrin, simbolo indiscusso del polo del lusso torinese. Sul palco si esibiranno Cristiana Cordero, soprano, Angelica Buzzolan, mezzosoprano, Pierangelo Aimé, tenore, i baritoni Franco Rizzo e Sportelli, baritono e il basso Davide Motta Fré, artisti del Coro del Teatro Regio che compongono il gruppo SoleVoci, specializzato in un vasto repertorio a cappella che spazia da John Lennon ai canti tradizionali gospel.

Il coro

Nato nel 2005, l’ensemble presenta un programma che, dai grandi successi dei Beatles, passa alle ballate dei folksingers americani per approdare ai cantautori italiani, con arrangiamenti inediti; il tutto utilizzando solo le voci, senza ausilio di alcuno strumento. Il complesso si ispira al famoso gruppo inglese King’s Singers, vero e proprio punto d’arrivo per quanto riguarda le formazioni a cappella. Il coro SoleVoci saprà coinvolgere gli ospiti del Village che tra un acquisto e l’altro verranno certamente attirati verso la piazza centrale dalle melodie soavi del sestetto. Il pubblico non sarà solamente un ascoltatore ma diventerà parte attiva nel concerto, risultando il settimo elemento, essenziale alla riuscita dello spettacolo, trascinato dalla verve e dalla simpatia che SoleVoci riescono a trasmettere. Le melodie di John Lennon, Paul McCartney, Randy Newman, Duke Ellington e molti altri trovano nuova linfa nelle trascrizioni per sole voci presentate dell’ensemble, occasione per cogliere nuove sfumature sonore e ascoltare intramontabili classici entrati a far parte del nostro patrimonio musicale comune. Tra i brani in programma: Michelle (1965; Grammy Award 1967) e Penny Lane (1966). Sui celebri versi d’amore del primo brano ogni parola è superflua; del secondo titolo ricordiamo che è una strada suburbana di Liverpool, un luogo caro ai ricordi d’infanzia di Paul e John. Un tuffo improvviso e ci ritroviamo nello spiritual con Down to the River to Pray, all’interno anche del celebre film O Brother, Where Art Thou? di Joel Coen, quel fiume dove pregare è il fiume della libertà. Ancora: Duke Ellington, al secolo Edward Kennedy, che con lo standard da lui inciso nel 1927 The Creole Love Call ci trascina fra le tinte blu e viola del blues, mentre con Yesterday (1965), la «canzone più bella del ventesimo secolo» secondo la Bbc, rivivremo tutti forti emozioni all’interno di un concerto di atmosfera natalizia che accoglierà il pubblico dell’Outlet Village in questa prima collaborazione con il Regio.

La musica protagonista

Con questa nuova collaborazione al fianco di una realtà territoriale tanto prestigiosa come il Teatro Regio di Torino, Torino Outlet Village si riconferma come luogo di cultura, dove è possibile vivere delle esperienze coinvolgenti ed emozionanti e trascorrere del tempo di qualità in compagnia della propria famiglia

Prezzi imbattibili

Venerdì 14 dicembre gli ospiti di Torino Outlet Village impegnati nella corsa al regalo WOW, potranno approfittare degli imperdibili prezzi all’interno delle boutique dei marchi più prestigiosi a livello internazionale. I fashion brand più ambiti, ma anche le firme dello sportswear più cool, di home decore e beauty sono infatti disponibili a prezzi scontati dal 30 al 70% sui prezzi retail. A partire da sabato 8 e fino a sabato 22 Torino Outlet Village offre inoltre una promozione assolutamente unica: all’interno di alcune boutique che aderiscono all’iniziativa sarà possibile acquistare 3 prodotti selezionati ad prezzo esclusivo. Questa sarà l’occasione anche per i più indecisi di acquistare il regalo perfetto, ad un prezzo assolutamente vantaggioso, per i propri amici o famigliari. Nessuno avrà più scuse… Torino Outlet Village è infatti la soluzione che assicurerà di mettere sotto l’albero dei proprio cari e perché no, anche sotto al proprio, il regalo più modaiolo salvaguardando allo stesso tempo il portafoglio. modaiolo salvaguardando allo stesso tempo il portafoglio. E tra un regalo ed un altro gli ospiti di Torino Outlet Village potranno fare una pausa caffè/pranzo/cena nei selezionatissimi punti ristoro e caffè che offrono prelibatezze per tutti i gusti ed ambienti ricercati. All’interno del prestigioso EATALY sarà possibile degustare ed acquistare i migliori prodotti italiani e della tradizione. Panettoni e Pandori per tutti i gusti, dal classico piemontese ai più guarniti con la selezione dei migliori prodotti, il regalo perfetto per far felice chi si ama. Torino Outlet Village è inoltre un ambiente family friendly: non solo i genitori ma anche i bambini potranno trascorrere dei momenti indimenticabili grazie all’area Playground che nei weekend natalizi, ma non solo, organizza attività divertenti per intrattenere anche gli ospiti più piccoli.

