Se non l’avete ancora visto e ci incappate qui per la prima volta, non vi preoccupate: lo vedrete passare ancora svariate volte sulla bacheca dei vostri social… Perché il video sui «terroni» virale sul web è già un “caso” e nonostante sia stato interpretato dall’attore padovano Andrea Pennacchi, trae ispirazione da un testo del 44enne blogger-narratore-giornalista torinese Marco Giacosa.

Video sui «terroni» virale sul Web

Il milione di visualizzazioni l’ha superato da un pezzo. Il video pubblicato dalla pagina Facebook This is Racism si intitola “Quando i neri erano i meridionali: ovvero, l’ultimo è ‘il più terrone’ di tutti”.

Dove fallì Cavour sono riusciti…

“I negri sono riusciti a fare quello che Cavour non è riuscito a fare: han fatto gli italiani”.

Questa probabilmente è la frase più emblematica e fa immediatamente capire la falsa riga del monologo.