Torna inAuto&Moto, il magazine dedicato ai motori

In omaggio con la Nuova Periferia di Settimo, San Mauro, Gassino e Venaria in edicola da martedì 2 aprile e con la Nuova Periferia di Chivasso e Vercellese in edicola da ieri, mercoledì 3 aprile, troverete inAuto&Moto la rivista per gli amanti di due e quattro ruote: sul numero di marzo, in primo piano il Salone di Ginevra.

È arrivato inAuto&Moto

Sia che siate innamorati delle due o delle quattro ruote (o magari di entrambe) troverete qui un porto sicuro. Capace di raccontarvi le ultime novità, ma in grado anche di accudirvi e consigliarvi nella gestione e nella manutenzione della vostra vettura. E poi c’è il grande mondo dello sport.

In primo piano il Salone di Ginevra

Oltre al Salone di Ginevra, in primo piano con novità e anteprime, anche tanti contributi su uno dei temi del momento: le auto elettriche.

Tra i modelli sotto la lente, su questo numero: 500, Giulietta e Ypsilon.

Tra le auto di lusso… tocca a Bmw

L’ammiraglia da sogno di questa puntata è la Bmw Serie 7, ma non solo auto di lusso: protagonista anche l’intramontabile Clio, ormai da 30 anni sulla cresta dell’onda.

E l’ecobonus? Sulla novità (ancora per molti misteriosa) in vigore dal mese di marzo, vi spieghiamo tutto nei dettagli.

E infine ancora sport, Ferrari, Schumacher e moto, da Marquez a Valentino.

Un interessante magazine ricco di informazioni utili e curiose. Da non perdere, per di più è gratis!