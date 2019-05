Traffico in tilt: non avvicinatevi al centro. La viabilità in questi giorni, a Settimo, sarà davvero complicata a causa di numerosi cantieri.

Non avvicinatevi al centro

Se volete un consiglio, evitate il centro di Settimo in questi giorni. Almeno evitatelo in automobile. Sono diversi i cantieri stradali che tra oggi, martedì 21, e venerdì 24 maggio causeranno deviazioni alla viabilità e disagi. Lavori annunciati nelle scorse settimane, eppure sono molti gli automobilisti che stamattina si sono trovati “imbottigliati” e stupiti per il repentino cambio di viabilità.

Tutti i cantieri

Ecco l’elenco completo dei cantieri che interessano le vie del centro di Settimo in questa settimana:

– prosecuzione dei lavori di riqualificazione di via Roma in corrispondenza dell’intersezione con via Mazzini;

– sostituzione dei corpi illuminanti nel tratto di via Mazzini compreso tra via Alfieri e via Astegiano;

– manutenzione a condotta fognaria a cura di SMAT;

– manutenzione su edificio privato.

Il tratto di via Mazzini tra via Alfieri e via Astegiano saranno chiuse al traffico nel periodo 21-24/05 compresi; via Don Paviolo sarà chiusa al traffico unicamente nella giornata di martedì 21/05.

Traffico in tilt

E se questa mattina sono molti gli automobilisti a essere rimasti imbottigliati tra via Mazzini, via Alfieri e via Don Paviolo, i massimi disagi sono previsti per questo pomeriggio, verso le 17, ora di punta e di rientro a casa. Sul posto sono presenti diversi agenti della Polizia municipale impegnati a dirigere e regolare il traffico, ma il consiglio è quello di scegliere percorsi alternativi.