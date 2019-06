Traffico in tilt, piazza Mochino chiusa: pioggia di polemiche. Un lunedì nero per la viabilità di San Mauro.

Piazza Mochino chiusa

La piazza dell’Oltrepo, lunedì mattina, chiusa al traffico. Dopo settimane i cui accessi alle vetture erano limitati a causa del luna park per la Festa delle Fragole, ieri mattina gli operai incaricati hanno transennato l’accesso. Il motivo? Il rifacimento della segnaletica orizzontale della piazza (come in molte altre zone dell’Oltrepo).

Traffico in tilt

Un “lunedì nero” quindi, quello di ieri. Infatti, a causare particolari disagi alla viabilità è stata proprio la scelta del giorno che coincide con il mercato del quartiere nella vicina piazza Gramsci. Il grosso afflusso di persone ai banchi della vicina piazza rende obbligatoria la scelta di lasciare la propria vettura in piazza Mochino per andare a fare la spesa.

Pioggia di polemiche

Non sono mancate le polemiche dei cittadini che si sono lamentati per la scelta del giorno per i lavori stradali. In piazza e sui social, sono stati molti i sanmauresi che hanno espresso la propria indignazione. E tra loro, la stessa capogruppo Pd, Maria Vallino, che ha commentato: “Possibile che l’Amministrazione non poteva calendarizzare meglio i giorni?”.