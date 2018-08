Trasporto pubblico, ecco tutte le novità per il mese di agosto, a Settimo.

Trasporto pubblico

Sono diverse le novità in vigore dal primo agosto per il trasporto pubblilco locale, a Settimo. Con l’arrivo del mese centrale dell’estate, infatti, diversi servizi saranno ridotti al minimo. Questo in considerazione del calo drastico del numero delle utenze, proprio in concomitanza con il periodo delle ferie.

Le tratte “ridimensionate”

Dalla giornata di ieri, mercoledì primo agosto, e sino alla fine del mese, dunque, sarà completamente sospesa la linea 3, che collega San Mauro a Settimo, verso la zona dell’ospedale di via Santa Cristina. Inoltre, dal 6 al 25 agosto, ci sarà anche la sospensioone della linea urbana numero 1. Sarà infatti previsto solo l’utilizzo esclusivo della linea urbana 2.

La zona blu

Nelle prime due settimane di agosto la zona blu relativa ai parcheggi continuerà ad essere regolarmente a pagamento. Sarà “libera”, invece, nelle due settimane centrali del mese, ed in particolare dal 13 al 25 agosto. Per tutto il mese di agosto sarà chiuso anche lo sportello per gli abbonamenti delle zone blu, che riaprirà, dunque, a partire dal 4 settembre.