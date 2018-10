Turin Half Maraton, viabilità rivoluzionata oggi, domenica 7 ottobre. Si tratta di una corsa di 21,097 km con partenza alle ore 9.30 da corso Francia.

Turin Half Maraton

La Half Marathon si corre sulla distanza di 21,097 km. La partenza è prevista per le 9.30 da corso Francia nel territorio del Comune di Rivoli e arrivo in piazza San Carlo.

Percorso in Torino

Le vie interessate dalla corsa sono: corso Francia (semicarreggiata lato est), corso Marche (semicarreggiata est), corso Sacco e Vanzetti (semicarreggiata est), corso Regina Margherita (semicarreggiata sud sulla prima corsia lato sud). Il proseguimento su corso Regina Margherita dopo l’immissione da via P. Cossa (carreggiata laterale sud), ingresso al parco della Pellerina all’altezza del n°371/10. Uscita su corso Appio Claudio, corso Lecce (carreggiata laterale ovest), piazza Rivoli (emiciclo nord) nel tratto compreso fra i corsi Lecce e Francia senso opposto di marcia. E poi ancora corso Francia (semicarreggiata sud), piazza Bernini (emiciclo sud est), corso Francia (semicarreggiata sud), piazza Statuto (emiciclo sud est) nel tratto compreso fra i corsi Francia e Principe Eugenio. La corsa prosegue corso Principe Eugenio (semicarreggiata sud), rondò della Forca (emiciclo sud), corso Regina Margherita (carreggiata laterale sud), piazza della Repubblica (emiciclo sud), via Porta Palatina, piazza Cesare Augusto, via Porta Palatina, via S. Tommaso, via P. Micca, piazza Solferino (corsia riservata trasporto pubblico est e poi ovest). L’ultimo tratto dunque passa da via P. Micca, via S. Tommaso, via dell’Arsenale, corso Matteotti (semicarreggiata nord) senso opposto di marcia, via XX Settembre, via P. Micca, piazza Castello, via Roma e arrivo in piazza S. Carlo.

Viabilità modificata

Problematiche viabilità: da piazza Massaua il traffico non potrà proseguire verso Rivoli; il corso Regina Margherita avrà, in zona Pellerina, una sola corsia disponibile verso il Centro e le due immissioni sul corso stesso da via Pietro Cossa saranno chiuse; provenendo da via Pietro Cossa verso est sarà possibile percorrere solo il primo tratto di corso Appio Claudio poi svolta obbligatoria in corso B.Telesio; in corso Francia i veicoli che devono andare verso Rivoli, in piazza Rivoli, saranno deviati verso corso Lecce; il corso Vittorio Emanuele sarà chiuso all’incrocio di corso Racconigi verso piazza Rivoli; la via della Consolata sarà chiusa da piazza Arbarello; i sottopassi di corso Principe Oddone/Porta Susa e piazza Rivoli saranno sempre aperti; i disagi alla circolazione si verificheranno tra le ore 9.30 e le ore 12.30

Deviazioni bus

A seguito dello svolgimento della manifestazione podistica “Turin Half Marathon”, nella mattinata di domenica 7 ottobre varieranno dunque il servizio le linee 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 c.s.,16 c.d., 17, 19, 27, 29, 32, 33, 6, 36 navetta, 38, 44, 46, 49, 55, 56, 57, 58b, 59, 60, 63, 65, 67, 71, 72, 76, Dora Express e Rivoli Express. Per tutte le informazioni andare sul sito del Comune di Torino.

