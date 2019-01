Il Web è bello perché è vario, verrebbe da dire. E risparmiate pure il facile gioco di parole con “avariato”, anche se in questo caso visto il tema potrebbe non esser peregrino, dato che il protagonista di questa storia è niente meno che… un uovo. La cui foto sta macinando il record mondiale di like su Instagram.

Tutti pazzi per l’uovo in Instagram

Non è che una semplice foto di un uovo con sfondo bianco, eppure sta stabilendo il record mondiale di like (Mi Piace) su Instagram. Banale, ma geniale: qualcuno (non si sa bene chi) ha aperto sul popolare social network fotografico un profilo chiamato “world_record_egg” proprio con l’obiettivo di stabilire il primato. E il popolo della Rete sta seguendo a ruota.

Demolito il precedente record

Il precedente record erano i 18 milioni di like totalizzati da Kylie Jenner (donna di spettacolo americana, una sorelle minori della giunonica Kim Kardashian) con una sua foto. L’uovo l’ha già demolito, raddoppiando e superando la quota (oggi, martedì 15 gennaio 2019, siamo a 39 milioni e passa), anche grazie agli hashtag virali #LikeTheEgg #EggSoldiers. Un successo anche commerciale, visto il merchandise immediatamente collegato all’iniziativa…

Ecco ad ogni modo come la Jenner s’è “vendicata” del sorpasso: