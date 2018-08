Restano sotto i riflettori i vaccini obbligatori. E lo saranno presumIbilmente da qui alla ripresa dell’anno scolastico, dato che a Roma la situazione è, per usare un eufemismo, confusa. Contro la possibilità che l’obbligo vaccinale venga “congelato” per un anno si stanno mobilitando gli ordini dei medici (più avanti nell’articolo vi raccontiamo della Bergamasca), ma anche diverse regioni. E intanto il fronte No Vax ha ormai scelto il suo nemico numero uno: minacce sui social al virologo lecchese Burioni. Cone riporta IL GIORNALE DI LECCO.

Vaccini obbligatori “congelati”?

Il Senato venerdì ha detto sì all’emendamento, inserito nel decreto Milleproroghe, che fa slittare di un anno l’obbligo di presentare i certificati vaccinali per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai nidi, introdotto dalla Legge Lorenzin. Ma la Camera ancora no. E considerando le tempistiche agostane dei lavori parlamentari, è molto probabile che in ogni caso non vi siano i tempi per rendere operativo il “congelamento” dell’obbligo vaccinale per il primo giorno di scuola.

Intanto si levano diversi no

Diverse Regioni, in primis Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Piemonte e Sardegna, sarebbero pronte a ricorrere alla Consulta. Calabria e Campania anche. Ma anche all’interno del Movimento 5 Stelle non tutti i parlamentari sono dello stesso orientamento: dopo il passaggio in Senato, diversi di loro lo hanno fatto chiaramente presente.

Il “manifesto” dei medici bergamaschi

Ecco, in estratto, come anche l’Ordine dei Medici di Bergamo ha deciso di prender posizione sull’argomento: