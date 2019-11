«Una storia sicuramente curiosa, che sembra cucita apposta per una società “social”, quella in cui viviamo, in cui le distrazioni sono frequenti anche in ambiti come questo – scherza il vicesindaco Federico Migaldi – il signor M. si è evidentemente confuso, accorgendosi del fraintendimento solo in un secondo tempo». Dato però che non tutto il male viene per nuocere, perché non trasformare la svista in un’opportunità per il turismo? «So che la vicenda ha avuto un po’ di risalto sulla cronaca locale, nell’hinterland torinese. E non so onestamente se M. sia mai venuto a Carmignano da allora – ha continuato Migaldi, proseguendo con un invito – nel caso in cui non lo avesse ancora fatto, lo invitiamo a visitare il territorio. Ora che l’equivoco è stato chiarito e potrà riderci sopra, siamo certi che non ne resterà deluso».