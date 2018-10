Svelati i prossimi interventi sulla viabilità, via Torino cambia look.

Via Torino cambia look

Una nuova pista ciclabile, la riasfaltatura completa del tratto stradale, la sistemazione degli attraversamenti pedonali, la riqualificazione dei marciapiedi e degli arredi urbani. Sono soltanto alcuni degli elementi di quella che sarà la «nuova» via Torino. La direttrice stradale cruciale per la viabilità cittadina, infatti, è pronta a rifarsi il look con una serie di interventi che saranno messi in campo dalle prossime settimane. I cantieri riguarderanno il tratto compreso tra via Giannone (incrocio con via Italia) e lo snodo tra via della Repubblica e l’intersezione, alla rotonda, con via Regio Parco.

Una serata di presentazione

I lavori, di fatto, sono imminenti. Anche per questo il prossimo 24 ottobre, alle 21, tutte le novità e la progettualità saranno presentate ai settimesi nel corso di un incontro che si terrà nella sala Levi della biblioteca Archimede. Il conto alla rovescia è iniziato e saranno proprio il sindaco Fabrizio Puppo, il presidente di Società Patrimonio Pierpaolo Maza e il direttore del Settore Territorio, architetto Antonello Camillo, a presentare a cittadini e commercianti della zona tutte le migliorie progettate.

I dettagli

I dettagli dei progetti non sono ancora conosciuti e verranno svelati, in anteprima, durante la serata aperta al pubblico. Ma, di fatto, residenti ed esercenti della via chiedevano da tempo un intervento di rinnovamento della rete viaria e dei marciapiedi. La pista ciclabile, del resto, costituiva un’ipotesi progettuale su cui l’Amministrazione aveva già ragionato negli anni passati. Ridisegnando, per esempio, anche la disposizione dei parcheggi blu lungo via Torino, in modo tale da riservare uno spazio sufficiente e sicuro per i ciclisti.

Ancora una volta, quindi, l’area del centro di Settimo si prepara a rifarsi il look.

