Viabilità a singhiozzo per i tanti cantieri per la posa delle reti del teleriscaldamento a Settimo.

Viabilità a singhiozzo anche in centro

Continuano, su tutto il territorio settimese, i lavori per le reti del teleriscaldamento. Diverse le zone che sono interessate dai cantieri degli operai e che porteranno, per alcuni giorni, alcuni disagi in città. A partire da viale Piave, nel tratto compreso tra via Palestro e piazza Vittorio Veneto. Qui, fino al 20 gennaio, è previsto un restringimento di carreggiata con senso unico alternato e divieto di sosta. Nell’area di parcheggio adiacente la scuola materna e il giardino pubblico di via Galileo Ferraris, invece, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata fino al 18 gennaio.

Tra via Ariosto e via Gioberti

Tra via Ariosto e via Gioberti, ancora, nel tratto compreso tra via Pavese e via Levi, fino al 27 gennaio, ci sarà un restringimento di carreggiata con relativa istituzione di senso unico di circolazione e divieto di sosta. In via Moglia, dalla rotonda di via Col del Lys a via Verdi, fino al 31 gennaio, istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e senso vietato in via Moglia dalla suddetta rotatoria a via Verdi per i veicoli provenienti da corso Piemonte.

Le altre prescrizioni

In via Verdi, inoltre, tra il civico 51 e il 61, fino al 18 gennaio, ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. In piazza Vittorio Veneto, infine, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata nel controviale (direzione via Castiglione) con divieto di circolazione veicolare nei controviali della piazza.