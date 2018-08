Vietato morire a Leini dove c’è l’emergenza loculi da affrontare. Lo rimarca l’opposizione consiliare come riportano i colleghi de Il Canavese.

Vietato morire a Leini

La variazione al Piano delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 ha portato il consiglio comunale a discutere degli interventi che saranno messi in atto da qui sino alla fine del mandato dell’attuale maggioranza, previsto per la primavera 2019. Tra gli argomenti trattati anche la questione del cimitero, dove si registra un’importante mancanza di loculi.

Un’emergenza che deve essere affrontata

Secondo il consigliere di opposizione del gruppo Cambia Leini con noi, Renato Pittalis, si tratta di una delle priorità da affrontare. «Ci sono delle vere e proprie emergenze a cui è necessario far fronte. Una di queste è la mancanza di loculi. I 235mila euro di lavori previsti per l’ampliamento del cimitero sono una vera e propria priorità, al di là dell’edilizia scolastica, che è anch’essa molto importante. Le cifre accantonate per il 2019, inoltre, non ci fanno ben sperare visto che sono molto al di sotto di quelle di quest’anno. State, inoltre, prevedendo di finanziare le opere pubbliche con le concessioni cimiteriali più che con gli oneri di urbanizzazione».

Il Comune è pronto

«La carenza di loculi – risponde l’assessore Valter Camagna – è effettivamente un’emergenza. Per il prossimo anno abbiamo previsto un mix di misure da porre in essere, che prendono in considerazione anche delle alienazioni parecchio importanti. La previsione è d’incassare oltre 900 mila euro. Denaro che servirà a coprire nuovi investimenti. Altri fondi arriveranno da un utilizzo più efficiente dei fondi derivanti dalla convenzione siglata con il gestore della centrale termoelettrica e da una riduzione dei costi di gestione dell’illuminazione pubblica».

