Voragine nell’asfalto alla curva del Sagittario. Un profondo buco si è aperto in via Casale, a San Mauro, nella serata di ieri, giovedì 20 giugno.

Le segnalazioni

Già dal pomeriggio di ieri, alcuni cittadini avevano segnalato un pericoloso avvallamento dell’asfalto in via Casale proprio all’altezza della pericolosa curva del Sagittario. Il passaggio delle vetture e dei mezzi pesanti avevano provocato il cedimento del manto stradale. Il sindaco Marco Bongiovanni ha quindi mandato sul posto gli operai comunali per mettere un po’ di catrame, soluzione provvisoria in attesa dell’intervento definitivo.

Voragine nell’asfalto

Poche ore dopo la chiamata: l’avvallamento era sprofondato causando un profondo buco profondo 2 metri. Immediato l’arrivo del sindaco sul posto e della Smat che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

I lavori

Sono previsti per oggi i lavori di riparazione della buca di via Casale. Il traffico quindi potrebbe subire dei rallentamenti e congestioni causati dal cantiere in corso.