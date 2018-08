Zone blu, da lunedì 27 si torna a pagare a Settimo.

Zone blu

Ancora pochi giorni di tempo per beneficiare della sospensione dell’obbligo di pagamento della sosta entro le zone blu. Il provvedimento stabilito dal Comune, infatti, scadrà lunedì 27 agosto quando si dovrà necessariamente tornare a pagare per la sosta negli stalli delimitati dalle zone blu. Per due settimane, dunque, la sosta, nei principali parcheggi a strisce blu, della città, è stata gratuita.

Gratis fino a sabato

Fino a a sabato 25 agosto (compreso), quindi, il parcheggio tra le strisce blu resta infatti gratuito, eccezion fatta per i parcheggi meccanizzati di piazza Volontari e via Giannone (biblioteca Archimede). Qui per accedere infatti si pagherà regolarmente.

Gli abbonamenti

Per i cittadini che, invece, devono sottoscrivere o rinnovare gli abbonamenti di sosta, lo sportello di via Giannone 3 (palazzo della biblioteca, ingresso su via Giannone) riaprirà al pubblico il prossimo 4 settembre. Per una settimana, quindi, sarà ancora chiuso al pubblico.