Un uomo, domiciliato a Castiglione Torinese, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa di Chivasso.

L’operazione

E’ stato meticoloso il lavoro dei carabinieri della Compagnia di Chivasso che per molte settimane hanno pedinato una serie di assuntori di stupefacenti su tutto il territorio della Compagnia. Il lavoro d’indagine ha permesso ai militari dell’Arma di mettersi sulle tracce di un pusher che, per gestire i suoi traffici illeciti di droga, utilizzava fino a dieci telefoni cellulari diversi.

Castiglionese arrestato

E’ stato proprio grazie al lungo lavoro d’indagine che i militari sono riusciti a risalire a un uomo, di 45 anni, che risulta domiciliato a Castiglione Torinese. L’uomo è stato fermato a Torino dove i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Chivasso lo hanno sorpreso nei giorni scorsi. Luca Di Girolamo, questo il nome dell’uomo, è stato “pizzicato” dagli inquirenti appena dopo aver ceduto una dose di stupefacente ad un cliente. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo si spostava a bordo di un’autovettura per effettuare tutte le “consegne” sul territorio.

20 mila euro in contanti e cocaina

Dopo averlo fermato, i carabinieri della Sezione Operativa di Chivasso hanno approfondito gli accertamenti con una perquisizione che ha riguardato l’autovettura nelle disponibilità dell’uomo e nella sua abitazione. All’interno dell’auto i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 370 grammi di cocaina. All’interno dell’abitazione, invece, i carabinieri hanno sequestrato 185 grammi di hashish, 85 grammi di marijuana e una notevole somma di denaro contante. Si tratta, in particolare, di 19.800 euro, trovati insieme a 6 bilancini di precisione e 10 telefoni cellulari. Il castiglionese, quindi, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga.

I controlli sul territorio

Quest’operazione dei carabinieri segue quella effettuata nei giorni scorsi, sempre dai carabinieri di Chivasso, che hanno tratto in arresto il settimese Stefano Ciervo, 39 anni, residente a Settimo. Quest’ultimo, in particolare, era stato intercettato a San Mauro Torinese e, nel corso della perquisizione domiciliare, era stato trovato in possesso di 102 grammi di cocaina.