Il Comitato di Settimo della Croce Rossa ha raccolto circa 932 chili di alimenti per chi è in difficoltà con la Raccolta Alimentare

La Raccolta Alimentare

Oltre alla grande soddisfazione per la partecipazione (in termini di volontari presenti) alla Festa della Solidarietà, il Comitato di Settimo può celebrare un altro importante traguardo. Si tratta di quello che deriva dalla grande sensibilità dei settimesi alla raccolta alimentare organizzata proprio dai volontari di via Leinì in collaborazione con il centro commerciale Bennet di via Moglia.

Una tradizione che, ormai, si ripete di anno in anno e che ha la finalità di aiutare le persone che vivono in situazione di difficoltà economica sul territorio.

Il compito dei volontari

I volontari del comitato settimese, dalle 9 del mattino di sabato, hanno sensibilizzato i clienti del centro commerciale a una vera e propria azione concreta di solidarietà nei confronti delle persone meno fortunate che, ormai da anni, si rivolgono allo sportello sociale di via Leinì e che vengono assistiti, settimana per settimana, dai volontari dell’ente umanitario e benefico che opera da più di 40 anni sul territorio.

932 chili di alimenti per chi è in difficoltà

Quest’anno sono stati 932 i chilogrammi di alimenti e beni di prima necessità che sono stati raccolti e che, nelle prossime settimane, saranno distribuiti alle persone in difficoltà che sono seguite dal gruppo della presidente Marina Losco. «Noi ci abbiamo messo passione sociale per il territorio che supportiamo, i cittadini la loro generosità. Grazie di cuore a tutti», commentano dal comitato di via Leinì.