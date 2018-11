Quaranta metri di muro abbattuti nella notte al cimitero della Piana. Il vicesindaco di San Raffaele si è trovato davanti a tanti blocchi di mattoni sparsi sul prato esterno.

Quaranta metri di muro abbattuti nella notte al cimitero della Piana. Quando lunedì 29 ottobre è arrivata la segnalazione all’Amministrazione comunale, il vice sindaco Sergio Zeppegno si è immediatamente recato sul posto per verificare quanto successo. Quello che si è trovato davanti sono stati blocchi di mattoni sparsi sul prato esterno, circostante il perimetro del campo santo, in via Conteisa.

Il vicesindaco Zeppegno spiega:

Il muro abbattuto è quello che si trova al fondo, sulla sinistra. Il sindaco Angelo Corrù è sconcertato:

«Mi chiedo davvero come ci si possa divertire compiendo un atto del genere. Purtroppo da qualche tempo a questa parte, di sera, nella zona del campo santo ci sono delle frequentazioni strane. Sono abbastanza preoccupato. Le Forze dell’ordine hanno potenziato i loro passaggi, ma non è così semplice riuscire a cogliere sul fatto queste persone. L’abbattimento del muro rappresenta per noi un grave danno, anche dal punto di vista economico. Non si trattava di una struttura portante, era soltanto di contenimento. Da un sopralluogo fatto proprio lunedì mattina è evidente che sia stato abbattuto volontariamente. Speriamo davvero attraverso le telecamere di avere la possibilità di identificare i responsabile di questo gesto vandalico. Di fronte a quanto accaduto, come sindaco, rinnovo l’invito a tutti coloro che vedono situazioni strane, particolari, di venire da me in Comune a comunicarle. Sarò io a segnalarle personalmente alle Forze dell’Ordine del territorio, con la massima discrezione. Il danno è molto ingente – conclude il sindaco di San Raffaele -. Sono molto arrabbiato, anche perché atti del genere creano grande preoccupazione tra i cittadini. Il nostro paese è sempre stato tranquillo, non abbiamo mai avuto grandi episodi cronaca. Non capisco perché creare questo scompiglio con atti del genere. Sono senza parole. Spero proprio che queste persone siano rintracciate e che quindi paghino».