Segnalata la fuoriuscita di acqua sporca dai rubinetti della scuola elementare Rodari.

Acqua sporca

Da qualche giorno i genitori e i tecnici della scuola non parlano d’altro. Ovvero della fuoriuscita di acqua sporca dai rubinetti dei locali della scuola elementare Rodari di via San Mauro. Nell’istituto di Settimo, afferente all’Istituto comprensivo Settimo IV, non è la prima volta che succede. Nei mesi scorsi, infatti, si era già verificato un disguido di questo genere che, però, era stato risolto nell’arco di pochi giorni e di un rapido intervento dei tecnici.

foto di repertorio

Bloccata l’erogazione dell’acqua

La salute dei bambini viene, ovviamente, prima di tutto. Per questo è stata bloccata l’erogazione dell’acqua in attesa di venire a capo del problema. «Nei giorni scorsi, all’apertura delle scuole, si è verificato un problema legato al colore dell’acqua» conferma Silvia Favetta, vicesindaca con delega all’Istruzione . «Come prevede il protocollo per motivi precauzionali si è subito sospesa l’erogazione dell’acqua dei rubinetti ai bambini».

Ai bambini solo bottigliette

L’acqua è stata quindi sostituita con la distribuzione di acqua confezionata. «Contemporaneamente sono partiti i controlli organolettici e microbiologici, sia da parte di Smat, sia dal Comune. Fino a quando non si avrà l’assoluta certezza di avere individuato le cause e risolto il problema, i bambini continueranno a bere acqua confezionata. Ci si augura che il problema sia risolto a breve».