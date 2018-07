Addio Carlo Una memoria storica della città, domani, mercoledì 4 luglio, il funerale a San Mauro.

Addio Carlo

Saranno celebrati domani, mercoledì 4 luglio, i funerale di Carlo Sanavio. Aveva 101 anni ed era uno dei cittadini più anziani di San Mauro. La cerimonia funebre, dunque, si svolgerà alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria di Pulcherada. Saranno certamente tante le persone che si ritroveranno per portargli l’ultimo saluto e strtingersi con affetto attorno alla moglie Maria, ai figli ed ai nipoti.

Era molto conosciuto

Sanavio era molto conosciuto in città. In occasione del suo centesimo compleanno, infatti, aveva anche ricevuto la visita a casa del sindaco di San Mauro Marco Bongiovanni e della presidente del Consiglio comunale Lara Loi. Grande è sempre stato, assieme alla moglie Maria, il suo impegno nell’ambito del sociale, con la parrocchia ma anche al fianco degli ospiti della casa di riposo San Giuseppe.

I ricordi

“Non si poteva non voler bene a Carlo – ricorda la consigliera comunale Paola Antonetto, che lo conosceva bene -. La sua scomparsa lascerà un grande vuoto in tutti coloro che lo conoscevano. Aveva sempre un sorriso ed una parola buona per tutti. Era un esempio. Per il suo altruismo e la sua voglia di rendersi utile si era ritagliato un posto importante all’interno della comunità”.