Settimo Torinese attonita per la notizia della scomparsa improvvisa di Chiavenato, addio Maurizio

Addio Maurizio

La Città di Settimo si è risvegliata oggi, martedì 8 gennaio, con la drammatica notizia della prematura scomparsa di Maurizio Chiavenato. Personaggio particolarmente noto in tutta la città di Settimo e, nello specifico, tra le vie di Settimo. In tanti in queste ore, infatti, stanno ricordando i tantissimi momenti trascorsi insieme tra le vie del centro storico di Settimo e dell’isola pedonale.

Maurizio Chiavenato aveva soltanto 56 anni e la notizia della sua scomparsa inattesa e prematura scomparsa ha lasciato sconvolti i settimesi.

I funerali

I funerali di Maurizio Chiavenato saranno celebrati nella giornata di domani, mercoledì 9 gennaio, nella Chiesa di San Pietro in Vincoli nel cuore del centro storico. Maurizio lascia la compagna Stefania (con l’amato cane Pippo), Adriana, Patrizia con Giovanni, Federica con Alessandro e Umberto, cugini e tutti gli amici.

Il rosario sarà celebrato alle 18,45 di oggi, martedì 8 gennaio, nella stessa parrocchia del centro storico.