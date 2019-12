Fanno ancora discutere le modalità dell’aggressione alla stazione di Settimo Torinese. Sono tre gli uomini “pestati” domenica pomeriggio.

Aggressione alla stazione, al vaglio le immagini delle telecamere

Sono al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Settimo le immagini delle telecamere che hanno ripreso la feroce aggressione avvenuta nel pomeriggio di domenica 16 dicembre in piazza Pagliero, sul piazzale della stazione di Settimo.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti dell’Arma, l'”Arancia Meccanica” ai danni di tre persone, sarebbe avvenuta intorno alle 17,30 del pomeriggio di una domenica come tante. Apparentemente senza motivo, ma gli investigatori vogliono far luce sulle possibili cause che hanno scatenato l’aggressione.

Il caso

L’aggressione ai danni, in particolare di un cittadino polacco domiciliato a Settimo del 1984, sarebbe scaturita all’improvviso. Secondo quanto si apprende dalle fonti investigative tre persone avrebbero isolato l’uomo e avrebbero iniziato a picchiarlo. Calci e pugni, per una feroce aggressione che ha lasciato inermi anche quei pochi testimoni che hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. Il cittadino polacco è stato trasferito all’ospedale Giovanni Bosco di Torino e per lui, i medici, hanno previsto un periodo di guarigione superiore ai 30 giorni.

I “rinforzi”

Sul posto sarebbero arrivate altre cinque persone, a bordo di un’utilitaria scura che ha raggiunto piazza Pagliero percorrendo via della Repubblica contromano. Nel corso dell’incursione dei rinforzi, inoltre, sono state percosse altre due persone. Una di queste, cittadino italiano di 54 anni, avrebbe rifiutato il ricovero. Della terza persona, invece, non c’è alcuna traccia. E’ riuscita ad allontanarsi prima che i militari e i sanitari del 118 riuscissero a raggiungere il luogo dell’aggressione.

Le indagini

Proseguono le indagini dei carabinieri dopo il grave episodio di violenza che si è verificato domenica pomeriggio in centro città. Le vittime del pestaggio, secondo quanto si apprende, sarebbero persone senza fissa dimora ma, di fatto, residenti sul territorio di Settimo Torinese.

I dettagli dell’aggressione su La Nuova Periferia di Settimo in edicola da oggi, martedì 17 dicembre 2019.