Al mercato parcheggi, ma solo se paghi il «pizzo». Questo è quanto accade a San Mauro Torinese. Il modus operandi è sempre lo stesso.

Salutano i passanti attendendo tra le vetture in sosta. Sono quasi nascosti, ma quando si avvicina una macchina si fanno notare, mettendosi al centro della carreggiata e indicando lo stallo libero. Poi si avvicinano quando l’automobilista spegne il motore e ritirano l’obolo, infilando le poche monete ricevute nella tasca dei pantaloni e allontanandosi tra ringraziamenti e sorrisi in attesa del “cliente” che verrà dopo.

Accade al fondo di piazza Europa, nell’area dove gli operatori del mercato lasciano i propri mezzi e dove alcuni automobilisti riescono a intrufolarsi per lasciare la propria macchina vicina ai banchi, ma anche nella via appena sotto, quella che costeggia la piazza e che passa sul retro del teatro Gobetti. Lì, tra i pochi – ma ambiti – stalli a disposizione, alcuni ragazzi svolgono l’attività di parcheggiatori abusivi. E lo fanno indisturbati perché la zona è poco frequentata rispetto alla più vivace via Martiri della Libertà.

Il caso

Accade al venerdì mattina, in occasione del mercato del centro città. Arrivano verso le 10 da Torino, quando gli agenti della Polizia municipale terminano il loro consueto giro tra i banchi e lasciano la piazza. Sono tutte persone straniere, slegate dal territorio, giunti in Italia da anni ma che non sono riusciti a ottenere quei percorsi di integrazione necessari per entrare a pieno titolo nel tessuto sociale. Motivi diversi e storie personali dalle svariate sfaccettature, accomunati dalla “strada” e dal guadagnarsi da vivere alla giornata, sul filo del rasoio della legalità. Guadagni “facili” seppur non sufficienti da permetter loro di vivere una vita dignitosa. C’è chi si accontenta di chiedere l’elemosina ai due estremi della piazza, chi vende spugne e fazzoletti e chi invece, nell’ombra dei palazzi, indica i posteggi agli automobilisti esasperati dalla ricerca di un posto libero.

Una situazione che sembra andare avanti da un po’ di tempo a questa parte, alcuni frequentatori del mercato, infatti, si recano da loro apposta per lasciare una misera mancia e chi invece tira dritto con l’auto, infastiditi dalla presenza dei parcheggiatori abusivi. Non assumono atteggiamenti molesti, non sono insistenti e neanche invadenti, ma sono lì, a “presidiare”.

Informata la municipale

Informati gli agenti della Polizia Municipale, a breve partiranno dei servizi di controllo finalizzati a evitare che la situazione assuma contorni di ordine pubblico difficile da gestire. Un intervento che diventa necessario prima che si instauri un vero racket dei parcheggiatori per accaparrarsi la zona migliore, quella che produce più guadagno. Un mercato nero che potrebbe trovare terreno fertile sulla piazza sanmaurese.

