Presentato nel pomeriggio di lunedì 25 al Tinivella il progetto “Seminiamo Bici”, per mettere a disposizione dei bambini delle biciclette in modo gratuito

L’iniziativa “Seminiamo Bici”

C’è una grande novità tra le aree verdi settimesi. Il parco Tinivella infatti, in collaborazione con l’associazione Ri-ciclistica di Settimo, ha presentato chiamato “Seminiamo Bici”. Questo propone di seminare biciclette all’interno dei parchi settimesi per permettere ai bambini fino agli 8 anni di usufruirne gratuitamente e in modo responsabile.

Lunedì 25 marzo l’inaugurazione

Questa iniziativa è stata presentata nel pomeriggio di lunedì 25 marzo al parco Tinivella, dove, alle ore 17, vi sono stati gli interventi dei promotori. Vito Sileo, presidente del comitato del parco, si è raccontato molto soddisfatto dei primi risultati ottenuti. “Sta funzionando, già tantissimi bambini passano e prendono una bici per godersi il parco con il vento tra i capelli – afferma Vito -. Devo ringraziare Gianni Fina per aver avuto questa idea, l’amministrazione comunale per il sostegno e Rocco Garziano, coordinatore dei parchi”.

L’idea di Gianni Fina

Le biciclette verranno recuperate dalla Seta, riparate dalla Ri-ciclistica e messe a disposizione del parco. “Avevamo tante biciclette recuperate a disposizione ed abbiamo pensato di metterle a disposizione dei parchi – afferma Gianni Fina -. Le aree verdi cittadine sono di tutti e tutti hanno il diritto di poterle vivere con gioia e comodità, siamo contenti che il Tinivella abbia aderito, forse il prossimo sarà il parco dell’Assietta e spero si facciano avanti altri parchi del territorio”.