Alberi caduti dopo pioggia e vento rimossi dalla Protezione Civile, a San Mauro.

Alberi caduti

Il forte ma veloce temporale che ha colpito San Mauro ieri pomeriggio, martedì 21 agosto, ha provocato la caduta di alcuni alberi in piazza Mochino, nella zona dell’Oltrepo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Volpiano e la Polizia municipale, che hanno “bandellato” le aree in cui sono cadute le piante.

La Protezione Civile

Già in serata una squadra della Protezione Civile comunale si è ritrovata. I volontari hanno provveduto a tagliare i tronchi caduti in piazza Mochino ed a rimettere, dunque, in sicurezza tutta l’area. La zona attorno al parco l’Elilana è stata certamente quella maggiormente colpita dalla forza del vento. Un grosso tronco è anche caduto sopra una delle panchine che si trovano nei pressi della casetta dell’acqua.

Il maltempo

Il temporale di ieri è stato sicuramente molto intenso. Il territorio di San Mauro è stato “preso in pieno”. Negli altri Comuni della collina, infatti, nono stati registrati danni particolari.