Albero di Natale prende fuoco. Il fatto è accaduto ieri, martedì 10 dicembre in un appartamento in via Gramsci a Orbassano.

Albero di Natale prende fuoco

L’albero di Natale prende fuoco. E’ accaduto nella tarda serata di ieri in un’abitazione in via Gramsci a Orbassano.

I fatti

La probabile causa dell’incendio è un corto circuito a cui erano collegate le luci del presepio e dell’albero di Natale. Le fiamme hanno avvolto il divano e le tende e in breve tempo hanno interessato tutta la stanza in cui erano presenti una mamma con i suoi due figli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno evacuato la palazzina sino al termine delle operazioni di spegnimento dell’incendio.

I soccorsi

Mamma e i bambini sono stati trasportati in via precauzionale all’ospedale San Luigi di Orbassano, ma le loro condizioni non sono gravi.

