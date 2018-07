Albero invade marciapiede: impossibile camminare, la protesta dei cittadini di via Consolata e via Einaudi a Settimo.

I rami dell’albero che si trova tra via Pirandello e via Consolata hanno invaso anche il marciapiede. Per i residenti del quartiere è ormai diventato quasi impossibile camminare in sicurezza. Nell’ultimo periodo, in particolare, sono aumentate le segnalazioni di protesta e le richieste di intervento.

La situazione

Sul marciapiede, all’altezza del “punto incriminato”, si trova anche un palo della luce. Anche a causa di questo, dunque, i cittadini sono costretti a scendere dal marciapiede, che risulta essere già stretto, ed a camminare, dunque, direttamente lungo la strada.

I rischi

I residenti ci tengono a segnalare i pericoli. “Il rischio che corriamo – hanno spiegato – è soprattutto quello di essere investiti da eventuali auto in transito che non si accorgessero della presenza di un pedone. E se fosse proprio il pedone a cadere facendosi del male?”.