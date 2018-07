Albero pericoloso

E’ stato individuato un albero pericoloso in un’area verde privata in via Casale a San Mauro Torinese. Si tratta di un albero in una zona di San Mauro a pochi passi dall’area Colenghi. Già nella mattinata di oggi, domenica 1 luglio, nella zona era caduto un albero e quindi sul posto sono intervenuti i dipendenti comunali che hanno allertato il proprietario della zona. Qui, è stato notato anche l’albero pericoloso in quanto è emerso che le radici non erano sane.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e la Protezione Civile. Si è immediatamente proceduto con le operazioni di abbattimento dell’albero. L’intervento di abbattimento è stato effettuato in maniera tempestiva visto che l’albero pericolante era a ridosso della strada e quindi rappresentava un evidente pericolo. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area mentre vigli e Protezione Civile stanno dirigendo il traffico sul tratto di strada.

La viabilità

Il tratto di strada è aperto in un solo senso di marcia. La strada tra poco sarà completamente chiusa al traffico con deviazione su via 25 Aprile.