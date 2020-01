Alcol alla guida, un controllo straordinario degli uomini dell’Arma dei carabinieri.

Alcol alla guida, denunciato un giovane

Guidava con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite di 0,5 grammi per litro consentito dalla legge. Probabilmente, mentre era alla guida della sua auto, non si è neanche accorto dei lampeggianti delle sei pattuglie dei carabinieri impegnate in una nottata di controlli finalizzati alla sicurezza sulle strade. Così per il settimese A. M., classe 1991, è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza con conseguenti ritiro della patente e confisca della sua Toyota Yaris. E’ l’unico dei conducenti fermati nella notte tra venerdì e sabato a essere stato trovato al volante in condizioni non idonee alla guida. Il risultato dell’etilometro non gli ha lasciato scampo, il tasso alcolemico era di 2,13 grammi di alcol per litro.

Il servizio di controllo

Sei gli equipaggi, della Tenenza di Settimo e del Nucleo Radiomobile di Chivasso che sono stati impegnati nell’attività di prevenzione e repressione nella serata settimese. I posti di controllo organizzati lungo le due carreggiate di via Torino (nei pressi dell’Outlet Village) hanno permesso di fermare 21 veicoli in transito e di identificare più di 30 persone.

Nel corso degli accertamenti effettuati dagli uomini dell’Arma guidati dal Capitano Luca Giacolla e dal Luogotenente Claudio Vocale, inoltre, è stata elevata una sanzione per una mancata revisione e perquisita, con esito negativo, una giovane in transito sul territorio.

