Allarme furti in abitazione: la collina ha paura. Nei giorni scorsi sono stati registrati alcuni casi di intrusione nelle case del territorio. Tre i casi denunciati, uno a Gassino e due a San Raffaele.

Allarme furti

La paura per i possibili furti in abitazione non si placa affatto. Anzi, aumenta alla luce degli episodi registrati negli ultimi giorni.

Tre i casi che sono stati denunciati nel corso dell’ultima settimana, senza considerare che altre denunce potrebbero essere presentate nell’arco delle prossime ore. Tutti i casi riguardano l’arco collinare che va da Castiglione a San Raffaele Cimena. E’ proprio in quest’ultimo Comune che si sono verificati, in via Antonelli e in via Torino, due episodi di furto.

Il furto in via Antonelli

Come spesso accade, prima ancora che la segnalazione alle forze dell’ordine, è la cassa di risonanza dei social a fare da “megafono” alle criticità lamentate dai cittadini. Lo stesso vale per il caso di via Antonelli per il quale i carabinieri della stazione di Castiglione sono intervenuti per il sopralluogo post-furto, nonostante (soprattutto sui social) sia stato esplicitato che sono state intraviste delle luminose muoversi all’interno dell’appartamento degli inquilini che hanno subito il furto. In questo caso, in particolare, secondo quanto si apprende, sarebbero stati trafugati circa 100 euro custoditi all’interno di un portafogli e una qualche quantità di oggetti di bigiotteria conservati nell’abitazione. Nessun valore “prezioso”, almeno secondo l’inventario attuale, sarebbe stato trafugato in questo caso di furto in abitazione.

Il secondo caso

Altro furto, nella stessa serata, è avvenuto in via Torino, nella piana di San Raffaele. I malviventi, in questa circostanza, si sono introdotti all’interno di un’abitazione a pochi metri dal centro del paese. La notizia, in questo senso, ha suscitato particolare preoccupazione nei residenti che adesso si sentono “insicuri”.

A Gassino

Il «blitz» dei topi d’appartamento non riguarda soltanto il comune di San Raffaele. Un caso è stato registrato anche in via Sant’Andrea lo scorso 1° novembre.

E’ quindi alto il livello di guardia tra i residenti che, soprattutto attraverso i social, si rendono conto di quanto sia stata “grande” la penetrazione dei malviventi sul territorio. Approfittando non solo dell’assenza degli inquilini, ma anche della loro eventuale possibile malleabilità nel caso di tentate truffe portate avanti.

I consigli

Le forze dell’ordine, che già nei giorni scorsi hanno effettuato servizi intensivi di controllo del territorio, continuano a lanciare gli stessi messaggi di avviso. Ogni situazione di potenziale pericolo va comunicata nel più breve tempo possibile, in modo tale da concedere dagli operatori di mettersi sulle tracce dei presunti malviventi. Sui casi registrati tra San Raffaele Cimena e Gassino, infine, sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che stanno tentando di analizzare il modus operandi dei malviventi entrati in azione per cercare di intercettarli il prima possibile. Ma non sarà facile in assenza di prove schiaccianti che possano condurre gli investigatori sulla giusta pista il prima possibile.