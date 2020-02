Allarme smog, fino a giovedì 13 circolazione limitata anche per i veicoli diesel Euro 4.

Allarme smog

Fino alla giornata di domani, giovedì 13 febbraio 2020 circolazione limitata anche per i veicoli diesel Euro 4 in città. Nell’ambito delle misure di contrasto allo smog in vigore a Torino, infatti, sarà il “livello 1”.

Cosa prevede l’ordinanza

Con il livello “1” è previsto il blocco per l’intera giornata dei veicoli benzina, gpl e metano Euro 0, diesel Euro 0 e Euro 1. Inoltre, per quanto riguarda i veicoli diesel Euro 2 e Euro 3, ci sarà la differenziazione tra quelli adibiti al trasporto di merci o di persone. Per il trasporto delle persone le limitazioni alla circolazione saranno dalle 8 alle 19. Lo stesso orario è previsto anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, se il blocco cade dal lunedì al venerdì. Nel caso in cui sia previsto il sabato o nei festivi, invece, l’orario previsto per lo stop ai mezzi sarà dlle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19. Infine, per i veicoli diesel Euro 4 adibiti al trasporto persona il blocco sarà dalle 8 alle 19, mentre per quelli adibiti al trasporto merci, dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19.