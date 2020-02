Alpinista in gravi condizioni ritrovato a 1800 metri. E’ accaduto questa mattina, domenica 16 febbraio a Belino in provincia di Cuneo, come riporta Prima Novara

Alpinista in gravi condizioni

lpinista trovato incosciente dopo un volo di oltre 100 metri nel Cuneese. L’allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, domenica 16 febbraio, nel comune di Bellino (Cn).

I soccorsi

“Un alpinista solitario – spiegano i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese – è stato rinvenuto incosciente alla base della cascata di ghiaccio Ciucchinel, da cui sarebbe precipitato. L’allarme è stato lanciato da un gruppo di alpinisti che passando in zona hanno visto l’uomo alla base dell’itinerario, a una quota di circa 1800 metri. Sul posto il 118. Le operazioni di stabilizzazione e recupero del ferito sono state particolarmente complesse per il luogo impervio in cui si trovava e per la gravità delle sue condizioni: un codice rosso per politrauma. In seguito la barella è stata caricata sull’elicottero e l’uomo condotto in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato dall’ultimo tiro della cascata, cadendo per oltre 100 metri”.

Ulteriori eventuali aggiornamenti in seguito.