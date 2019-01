Anziana cade in via Roma: i cittadini lanciano l’appello. Fortunatamente la donna non si è fatta male.

Anziana cade in via Roma

E’ caduta in mezzo alla strada, in via Roma, percorrendo come capita ogni giorno a decine di persone, la passeggiata pedonale che conduce alla stazione. Protagonista di una caduta improvvisa è un’anziana residente a Settimo che, per pura fortuna, non ha riportato alcuna conseguenza fisica.

I soccorsi

Al di là di tanto spavento. E’ successo sul finire della scorsa settimana quando una donna, di età ormai avanzata, è inciampata nel supporto metallico dell’aiuola che circonda uno degli alberi di via Roma. Sono stati i passanti che si trovavano vicino all’anziana a soccorrerla e ad aiutarla a rialzarsi.

L’appello dei cittadini

«L’abbiamo vista cadere – raccontano i testimoni -, per fortuna non si è fatta male, ma il Comune deve intervenire per risolvere queste annose situazioni».