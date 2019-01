Un’ambulanza della Croce Rossa è intervenuta in centro città per un’anziana caduta in strada.

Anziana caduta in strada

Potrebbe aver perso l’equilibrio a causa di un avvallamento del manto stradale. Protagonista di una caduta in via Volta, quasi all’incrocio con viale Piave, in centro a Settimo, un’anziana di cui non sono state rese note le generalità e l’età. La caduta si è verificata intorno alle 11 di oggi, martedì 22 gennaio 2019. A soccorrere la donna, per primi, sono stati i passanti che hanno notato la donna a terra.

I soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto per soccorrere la donna. Alle operazioni hanno assistito numerosi passanti che hanno criticato le condizioni del manto stradale, soprattutto dopo i tanti cantieri stradali che sono stati aperti e chiusi proprio in quel tratto di strada. Per fortuna le condizioni della donna non desterebbero, secondo quanto si apprende, alcuna preoccupazione.