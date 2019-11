Anziana sventa la truffa dei finti vigili. I malviventi si sono presentati alla porta di casa chiedendo di verificare la qualità dell’acqua a Gassino.

Anziana sventa la truffa

Si sono presentati a casa di un’anziana signora, in via Milano a Gassino, venerdì mattina. Suonando al citofono hanno detto di essere agenti della Polizia Municipale, impegnati in controlli a domicilio per l’acqua inquinata. Una scusa che ha convinto la proprietaria di casa ad aprire la porta. I due sedicenti vigili, con fare sicuro e abbigliamento scuro che poteva ricordare una divisa a uno sguardo poco attento, non hanno messo in conto il fare curioso dell’anziana che, non perfettamente convinta del motivo della visita, ha minacciato di prendere il telefono e contattare il comando di via Foratella per verificare l’identità degli uomini. All’insistenza della proprietaria dell’abitazione, i due si sono mostrati nervosi, indispettiti, fino alla decisione di lasciare la casa e fuggire. E’ proprio sulle scale di casa che i malviventi hanno incontrato una vicina di casa, che perplessa dalla presenza dei due estranei sulle scale condominiali, ha contattato la Polizia locale, sventando la truffa.

Nessun furto

Nulla è stato portato via dalla casa dell’anziana signora, i malviventi sono andati via a mani vuote, ma l’attenzione sul territorio resta alta. Sul posto, dopo la segnalazione, gli agenti della Municipale hanno effettuato un sopralluogo e ascoltato la testimonianza delle donne. Purtroppo però, dei malviventi nessuna traccia.

Il consiglio

Il monito è quello di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine davanti a qualsiasi movimento o soggetto sospetto: spesso anche solo una chiamata è utile a prevenire un furto o una truffa. Le aziende di fornitura delle utenze, in occasione di visite porta a porta, avvertono la Polizia locale indicando i nominativi dei tecnici incaricati sul territorio. In caso di sospetti da parte del cittadino, la verifica contattando il comando è utile per avere la conferma che il personale sia effettivamente assunto dalla ditta stessa.

Per segnalazioni o richiesta di informazioni, è possibile chiamare la Polizia municipale al numero: 011 9813028; o la stazione dei Carabinieri: 011 9606225.

