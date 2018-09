Anziano derubato mentre dava indicazioni stradali, è successo a Rivalba.

Anziano derubato

Stava percorrendo la strada che da Rivalba conduce a Gassino per la sua solita passeggiata pomeridiana, quando è stato avvicinato e derubato da tre malviventi. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di sabato scorso, 8 settembre, a un anziano residente in paese. L’uomo stava passeggiando da solo, quando una vettura con a bordo tre persone si è avvicinata a lui.

Il furto

Un banale pretesto, la richiesta di indicazioni stradali, ha così distratto l’anziano, intento e concentrato a mostrare loro la strada migliore per raggiungere la destinazione. Intanto, il passeggero seduto sui sedili posteriori, una donna, senza dare nell’occhio ha aperto furtivamente la portiera dell’autovettura riuscendo a sfilare il bancomat dalla tasca dei pantaloni dell’anziano.

La scoperta

Incurante di quanto successo, l’uomo ha quindi salutato gli automobilisti e si è rimesso in cammino. Qualche metro dopo, però, l’amara scoperta.

Immediata la denuncia ai Carabinieri della stazione di Castiglione che, dalla ricostruzione dell’episodio e dai particolari forniti dalla vittima, hanno fatto partire le indagini per rintracciare e identificare gli autori del gesto.

Fortunatamente, comunque, la denuncia sporta tempestivamente ha fatto sì che i ladri non avessero il tempo per spendere i soldi depositati sul conto corrente.