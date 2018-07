Anziano scomparso da Settimo Torinese giovedì dal centro commerciale di Panorama ritrovato poco fa.

Anziano scomparso ritrovato

E’ stato ritrovato all’ ospedale Maria Vittoria Rinaldo Bertagnolio. E’ il settimese di 74 anni che dallo scorso mercoledì 27 giugno aveva fatto perdere le sue tracce all’improvviso. Nelle ultime ore i familiari e i conoscenti avevano lanciato, soprattutto attraverso Facebook, una serie di appelli (con tanto di foto) nella speranza di poterlo ritrovare.

Le ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni il settimese si era allontanato dai pressi del centro commerciale Panorama. Proprio da qui era salito a bordo di un autobus diretto verso Torino. Una volta arrivato a Torino l’anziano si è diretto nei pressi della Chiesa di Maria Ausiliatrice. “Lui ha le Chiese per punti di riferimento”, conferma la nipote raggiunta telefonicamente.

Il mancato ritorno a casa e la scomparsa

Una volta in procinto di rientrare verso Settimo, però, Rinaldo Bertagnolio, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra in strada. E’ stata un’ambulanza di base a soccorrerlo e a trasportarlo in pronto soccorso. Qui è stato raggiunto, dopo l’avviso rivolto ai familiari, dai parenti che si stanno sincerando delle sue condizioni di salute.