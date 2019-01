Arrestato latitante, si nascondeva alle porte di San Mauro

Arrestato latitante

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino, in collaborazione con i colleghi della Stazione Torino la Falchera, hanno arrestato Marco Gallo Cassarino, 33 anni, di Torino, sfuggito all’arresto lo scorso 11 dicembre nel corso di un’operazione antidroga. Il fuggitivo è stato localizzato in un appartamento di Strada dei Scarafiotti, a Torino, al confine con San Mauro.

Le accuse

Gallo Cassarino è accusato di detenzione e spaccio di droga ed era inserito in un gruppo criminale molto attivo a Torino.

L’11 dicembre 2018, 12 italiani ritenuti responsabili, a vario titolo, in concorso, di estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco,

traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, erano stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo.

La fuga

Marco Gallo Cassarino era riuscito a fuggire e a evitare l’arresto. Il gruppo era specializzato nella vendita, mediante una rete di spacciatori al dettaglio, di cocaina, marijuana e hashish, esclusivamente nel quartiere di Barriera Milano, nella periferia nord della città. Nel corso dell’attivita’ sono state già arrestate in flagranza di reato cinque persone e sequestrati oltre 1600 grammi di droga, oltre a 247 munizioni per pistola di vario calibro.

La rete dello spaccio

Gli arrestati avevano costruito una rete di spacciatori in grado di soddisfare decine e decine di clienti di Torino e per eludere i controlli utilizzavano schede telefoniche dedicate esclusivamente al traffico di droga. Tra gli arrestati anche un uomo che ha continuato a organizzare e pianificare lo spaccio di cocaina durante il ricovero in ospedale