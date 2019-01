Articoli sanitari pericolosi, maxi sequestro a Settimo Torinese, più precisamente all’interno del “Centro Commerciale Piemonte”.

Articoli sanitari pericolosi

Oltre 11.000 articoli pericolosi o con false etichettature sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino, tra questi, migliaia di articoli sanitari, fasce elastiche ortopediche e tutori per arti inferiori. Sanzioni per oltre 370.000 euro. Questo il bilancio di un intervento dei Finanzieri della Compagnia di Chivasso che hanno individuato due esercizi commerciali, ubicati all’interno del “Centro Commerciale Piemonte” di Settimo Torinese, dove venivano venduti migliaia di prodotti senza alcuna indicazione circa i dati dell’importatore, la presenza di materiali o sostanze pericolose, le modalità di smaltimento e, non da ultimo, le precauzioni d’uso di sicurezza che i bambini dovrebbero rispettare per giocare senza rischi, infatti, tra gli articoli tolti dal mercato dai Finanzieri, ci sono migliaia di giocattoli.

Sequestro e frodi

Ingente anche il sequestro di dispositivi medici: cavigliere, fasce elastiche ortopediche nonché tutori per arti inferiori, tutti articoli sprovvisti di una speciale etichettatura di conformità oltreché della certificazione della qualità del prodotto, il tutto con evidenti rischi per la sicurezza degli acquirenti. Numerose le irregolarità riscontrate dai Finanzieri: frode in commercio, violazione delle norme in materia di sicurezza dei giocattoli, false certificazioni di conformità e violazioni al codice del consumo.

La sanzione

Pesanti le sanzioni a carico de due imprenditori che sfiorano i 380.000 euro.

