Artificieri a Settimo, il video dell’intervento in piazza Freidano. Il nucleo specializzato dei carabinieri è intervenuto poco fa in piazza Freidano.

Artificieri a Settimo

Sono arrivati nel primo pomeriggio i carabinieri del Nucleo specializzato del Comando provinciale di Torino, chiamati dagli agenti della Polizia municipale e dai militari della Tenenza di Settimo. Intervenuti per far brillare un grosso petardo rimasto inesploso in piazzale Freidano.

L’intervento

Gli artificieri hanno quindi fatto brillare l’ordigno artigianale, del peso di 80-100 grammi, evitando quindi conseguenze gravi. L’intervento è durato alcuni minuti nell’area precedentemente fatta sgomberare dalle forze dell’ordine sopraggiunte sul posto, in seguito alle segnalazioni di alcuni passanti.

Il “petardo”

Il grosso petardo consisteva in un artificio pirotecnico artigianale di categoria non classificata, almeno secondo le norme di legge vigenti. Un “ordigno” vero e proprio e pericoloso per l’incolumità delle persone. Fortunatamente alle forze dell’ordine è arrivata la segnalazione della presenza del petardo prima che qualcuno potesse rischiare conseguenze fisiche.