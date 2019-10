Attimi di terrore in banca, ha tentato la rapina. E’ successo lunedì mattina in un momento in cui, nella filiale, non c’erano clienti.

Attimi di terrore in banca

Attimi di paura ieri mattina, lunedì 14 ottobre, in via Roma. Un ragazzo, verso le 10.30, è entrato nello sportello al civico 68, una filiale della Banca del Piemonte, con fare ambiguo. Un cappellino scuro in testa, barba folta, maglia a collo alto, così si è avvicinato al bancone e ha chiesto che gli venisse cambiato un assegno. Una richiesta che ha insospettito l’impiegato, lasciando presagire quello che, da lì a pochi istanti, sarebbe successo. Il giovane, all’atteggiamento di reticenza del cassiere, è diventato subito nervoso, urlando che si stava trattando di una rapina.

Difficile dire se il ragazzo, apparentemente tra i 25 e i 30 anni, fosse armato. Durante la tentata rapina non è stata mostrata alcuna arma, ma per tutto il tempo, il suo atteggiamento ha fatto temere il peggio: forse un guanto in lattice nella mano tenuta sempre rigorosamente in tasca, come a voler evidenziare e al tempo stesso nascondere qualcosa tra gli indumenti. Spetterà agli inquirenti fare chiarezza su questo punto.

Il malvivente ha inizialmente chiesto di aprire la cassa, ma all’atteggiamento ostile degli impiegati si è fatto più minaccioso. E’ quindi passato dall’altra parte del bancone, avvicinandosi in modo aggressivo a una dipendente per convincerla a tirare fuori i soldi. E’ stato un collega che ha cercato di farlo ragionare, spiegando che non avrebbe potuto dargli denaro poiché le casse sono regolate da un temporizzatore che ne determinano l’apertura.

Scappa a mani vuote

Convinto dalla sincerità del racconto, il ragazzo ha quindi chiesto di uscire dalla banca a mani vuote, per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce e scappando probabilmente a piedi.

Sul posto, intanto, sono arrivate le forze dell’ordine. I militari della stazione dei Carabinieri di San Mauro e il Radiomobile hanno immediatamente aperto le indagini per mettersi sulle tracce dell’autore della tentata rapina.

Stanno tutti bene, invece, i dipendenti della filiale di via Roma, ma sotto shock. E’ stata tanta la paura per l’episodio vissuto nella mattinata.

Fortunatamente, riportano gli impiegati, in quel momento non c’erano clienti allo sportello e il tutto si è consumato nell’arco di una manciata di minuti, senza conseguenze. «Probabilmente prima di entrare ha avuto l’accortezza di accertarsi che non ci fosse gente», confidano i presenti.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica e recuperare elementi utili per individuare l’autore della tentata rapina. Le indagini, coordinate dalla Compagnia di Chivasso, sono in corso.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!