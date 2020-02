Auto contro ambulanza, quattro le persone trasferite in ospedale dopo lo schianto all’incrocio.

Auto contro ambulanza

Un’auto si è scontrata, nella prima mattinata di oggi venerdì 7 febbraio, contro un’ambulanza del comitato locale della Croce Rossa di via Leinì di Settimo. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via Monviso e corso Piemonte. Un’intersezione già più volte teatro di incidenti stradali.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, su cui stanno operando gli agenti della Polizia municipale, l’automobile – una utilitaria Nissan – che sopraggiungeva da via Monviso, avrebbe occupato l’incrocio senza rendersi conto dell’arrivo dell’ambulanza che, appena uscita dalla sede, era diretta a Torino per un servizio d’emergenza e che procedeva con le sirene inserite. L’impatto è stato inevitabile. La parte anteriore della Nissan ha riportato gravi danni, così come la fiancata destra del mezzo di soccorso che, nell’impatto, ha riportato anche la rottura di uno pneumatico.

Quattro feriti

Quattro le persone che hanno riportato ferite in seguito allo schianto. Si tratta di due degli operatori della Croce Rossa che occupavano l’ambulanza e della giovane donna che si trovava alla guida della Nissan. Ferito anche il figlio che era in auto con lei e che la donna, secondo quanto si apprende, stava accompagnando a scuola. Al momento non sono state rese note le generalità delle persone coinvolte che, comunque, non avrebbero riportato ferite gravi.

Continuano, intanto, gli accertamenti della Polizia locale per accertare la dinamica dell’evento.